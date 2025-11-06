ترامب يحذر زهران ممداني.. ولا يستبعد مساعدته قليلاً

على الرغم من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات عدة إلى رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، خلال الساعات الماضية، ووصفه بأنه “شيوعي”، فإن موقفه شهد بعض الليونة مؤخراً.

ترامب يعرض مساعدة ممداني

فقد أعلن ترامب، أمس الأربعاء، أنه يريد “لنيويورك أن تكون ناجحة”، مضيفاً أنه قد يعرض مساعدة الحكومة الاتحادية على ممداني، الديمقراطي الاشتراكي الذي انتُخب رئيس بلدية لمدينة نيويورك، الثلاثاء الماضي. وقال الرئيس الأميركي في خطاب ألقاه في ميامي بعد يوم واحد من الانتخابات “سنساعده، ربما قليلاً”.

في الوقت عينه، اعتبر ترامب أن على ممداني أن يسعى إلى إقامة علاقة جديدة مع واشنطن، محذراً من أنه سيخسر الكثير إذا لم يتعاون. وقال في مقابلة مع بريت باير المذيع في قناة “فوكس نيوز”، إنه على استعداد للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أن عليه أن يحترم واشنطن -ودعمها المالي للمدينة- إذا ما أراد أن ينجح.

وكان ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عاماً، فاز في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد، ليصبح أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أميركية، وفق رويترز.