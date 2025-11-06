Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وصفه بأنه شيوعي

ترامب يحذر زهران ممداني.. ولا يستبعد مساعدته قليلاً

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ مساءً
ترامب يحذر زهران ممداني.. ولا يستبعد مساعدته قليلاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

على الرغم من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات عدة إلى رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، خلال الساعات الماضية، ووصفه بأنه “شيوعي”، فإن موقفه شهد بعض الليونة مؤخراً.

ترامب يعرض مساعدة ممداني

فقد أعلن ترامب، أمس الأربعاء، أنه يريد “لنيويورك أن تكون ناجحة”، مضيفاً أنه قد يعرض مساعدة الحكومة الاتحادية على ممداني، الديمقراطي الاشتراكي الذي انتُخب رئيس بلدية لمدينة نيويورك، الثلاثاء الماضي. وقال الرئيس الأميركي في خطاب ألقاه في ميامي بعد يوم واحد من الانتخابات “سنساعده، ربما قليلاً”.

قد يهمّك أيضاً
بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح الحكومة الأمريكية فورًا

بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح الحكومة الأمريكية فورًا

بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي تسبب بخسائر انتخابية للجمهوريين

بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي تسبب بخسائر انتخابية للجمهوريين

في الوقت عينه، اعتبر ترامب أن على ممداني أن يسعى إلى إقامة علاقة جديدة مع واشنطن، محذراً من أنه سيخسر الكثير إذا لم يتعاون. وقال في مقابلة مع بريت باير المذيع في قناة “فوكس نيوز”، إنه على استعداد للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أن عليه أن يحترم واشنطن -ودعمها المالي للمدينة- إذا ما أراد أن ينجح.

وكان ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عاماً، فاز في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد، ليصبح أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أميركية، وفق رويترز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي تسبب بخسائر انتخابية للجمهوريين
العالم

بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي...

العالم
ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
العالم

ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

العالم
بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح الحكومة الأمريكية فورًا
العالم

بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح...

العالم
ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا
العالم

ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب...

العالم
المرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني يبث إعلانات بالعربية: أنا منكم وإليكم
العالم

المرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني يبث...

العالم