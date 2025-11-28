Icon

ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عزمه وقف الهجرة بشكل دائم من دول العالم الثالث، قائلاً إن هذا الإجراء ضروري، وفق تعبيره، لتعافي النظام الأميركي بالكامل.

وأوضح ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، أنه يعتزم إلغاء جميع المزايا والإعانات الفيدرالية المخصصة لغير المواطنين، مشيراً إلى أن سياسات الهجرة الحالية – بحسب رأيه – أضعفت المكاسب التكنولوجية وأثّرت في مستويات المعيشة داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن خطته تشمل إيقاف استقبال أي طلبات دخول جديدة من دول العالم الثالث، وإنهاء ما وصفه بالملايين من الطلبات غير القانونية التي سمحت بها إدارة الرئيس جو بايدن. كما قال إنه سيعمل على ترحيل أي شخص يعتبره غير ذي “قيمة صافية” للولايات المتحدة أو غير قادر على الولاء للبلاد، وسحب الجنسية من المهاجرين الذين يرى أنهم يهددون الاستقرار الداخلي، فضلاً عن ترحيل من يصنفهم عبئاً على الدولة أو خطراً أمنياً أو غير منسجمين مع ما وصفه بـ”الحضارة الغربية”.

وأشار ترامب في منشوره إلى أن الإجراءات التي يقترحها تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين ومن يصفهم بالمخربين، وبينهم من دخلوا عبر آليات اعتبرها غير قانونية. وختم بتعليق أثار الجدل، متمنياً عيد شكر سعيداً “للجميع باستثناء من يضرون بالولايات المتحدة”، على حد تعبيره.

