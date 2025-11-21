ترامب يلغي رسومًا جمركية بـ40% على واردات البرازيل الغذائية

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس التراجع عن رسوم جمركية بنسبة 40 بالمئة كانت مفروضة على مجموعة من السلع الغذائية البرازيلية، شملت لحوم الأبقار والبن والكاكاو وعددا من أنواع الفاكهة. وكانت هذه الرسوم قد فُرضت في يوليو الماضي كإجراء عقابي على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المعروف بقربه السياسي من ترامب.
ويأتي هذا القرار بعد خطوة مشابهة اتخذتها الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي بإلغاء رسوم على منتجات زراعية أخرى، في إطار مراجعة واسعة لسياسات الرسوم الجمركية التي ساهمت خلال الأشهر الماضية في زيادة تكاليف الغذاء داخل السوق الأميركية.