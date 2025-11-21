Icon

ترامب يلغي رسومًا جمركية بـ40% على واردات البرازيل الغذائية

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠١ مساءً
ترامب يلغي رسومًا جمركية بـ40% على واردات البرازيل الغذائية
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس التراجع عن رسوم جمركية بنسبة 40 بالمئة كانت مفروضة على مجموعة من السلع الغذائية البرازيلية، شملت لحوم الأبقار والبن والكاكاو وعددا من أنواع الفاكهة. وكانت هذه الرسوم قد فُرضت في يوليو الماضي كإجراء عقابي على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المعروف بقربه السياسي من ترامب.

ويأتي هذا القرار بعد خطوة مشابهة اتخذتها الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي بإلغاء رسوم على منتجات زراعية أخرى، في إطار مراجعة واسعة لسياسات الرسوم الجمركية التي ساهمت خلال الأشهر الماضية في زيادة تكاليف الغذاء داخل السوق الأميركية.

