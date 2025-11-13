ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية استمر (43) يومًا.

وقال الرئيس ترمب قبل توقيع مشروع القانون وسط تصفيق من المشرّعين الجمهوريين في المكتب البيضاوي: “اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبدًا للابتزاز”.