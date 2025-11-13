Icon

ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي
المواطن - واس

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية استمر (43) يومًا.

وقال الرئيس ترمب قبل توقيع مشروع القانون وسط تصفيق من المشرّعين الجمهوريين في المكتب البيضاوي: “اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبدًا للابتزاز”.

