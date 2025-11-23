Icon

توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه في حال كانت المنشأة مرتبطة بملف مقفل لدى وزارة الموارد البشرية وعدم وجود ملاحظات على المنشأة في التأمينات سيتم إنهاء النشاط تلقائيًا، وفي حال وجود ملاحظات نأمل معالجتها ليتم إنهاء النشاط.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

