توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت

قالت التأمينات الاجتماعية إنه في حال كانت المنشأة مرتبطة بملف مقفل لدى وزارة الموارد البشرية وعدم وجود ملاحظات على المنشأة في التأمينات سيتم إنهاء النشاط تلقائيًا، وفي حال وجود ملاحظات نأمل معالجتها ليتم إنهاء النشاط.
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.