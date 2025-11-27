رصد برق مصغر على المريخ

رصدت المركبة بيرسيفيرانس التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا), أدلة لنشاط كهربائي على المريخ، نتيجة تفريغات كهربائية، أسماها أحد العلماء “برقًا مصغرًا”.

وقال بابتيست تشيد من معهد أبحاث الفيزياء الفلكية في فرنسا، والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت أمس الأربعاء في مجلة نيتشر “إن هذه التفريغات تشكّل اكتشافًا كبيرًا، ولها آثار مباشرة فيما يتعلق بكيمياء الغلاف الجوي للمريخ”.

ويرتبط هذا البرق في الغالب بأعمدة الغبار التي تنطلق بانتظام فوق سطح الكوكب، حيث التقطت هذه التفريغات في تسجيلات صوتية وكهرومغناطيسية عبر أداة استشعار عن بعد، قرب موقع يسمى فوهة جيزيرو.