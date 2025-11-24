شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا

شهدت إثيوبيا، صباح الاثنين، ثورانا بركانيا كبيرا من جبل “هايلي جوبي” الواقع ضمن سلسلة جبال إرتا آلي بمنطقة داناكيل النائية.

وانطلق الثوران في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث يبعد البركان حوالي 15 كيلومتراً جنوب شرق بركان إرتا آلي الشهير ذي النشاط المستمر، وتسبب الانفجار البركاني في تكوين عمود هائل من الرماد البركاني ارتفع إلى علو يتراوح بين 10 و15 كيلومترا، وامتدت سحابته فوق أجزاء من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.

وكشفت بيانات الأقمار الاصطناعية أيضا عن “انبعاث كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت مع الثوران، فيما لا تزال التفاصيل عن هذا الحدث محدودة بسبب بعد المنطقة عن التجمعات السكانية وصعوبة الوصول إليها، مما جعل بيانات الأقمار الاصطناعية المصدر الرئيسي للمعلومات”.

يذكر أن بركان هايلي جوبي لم يسجل له أي ثورات خلال الآلاف السنين الماضية، مما يشير إلى أن هذا الثوران قد يأتي بعد فترة سكون طويلة، لكن السجلات التاريخية لمنطقة داناكيل تظل ناقصة في العادة، بينما تبقى الدراسات الجيولوجية محدودة بسبب وعورة المنطقة وظروفها القاسية التي تجعلها واحدة من أكثر بقاع العالم غير الصالحة للعيش.