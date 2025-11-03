Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٤ مساءً
ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس: القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر – في حينه – ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها

خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها

خطيب المسجد الحرام: ترتقي الأجيال وتنهض المجتمعات بنور القرآن

خطيب المسجد الحرام: ترتقي الأجيال وتنهض المجتمعات بنور القرآن

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها
أخبار رئيسية

خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين...

أخبار رئيسية