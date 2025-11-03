ضبطت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس: القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر – في حينه – ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله.