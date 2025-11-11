فتح باب القبول في عدد من الدبلومات العليا بجامعة الحدود الشمالية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلةً بمعهد البحوث والاستشارات فتح باب القبول لعدد من الدبلومات العليا “عن بُعد” خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1447هـ (2025)، وذلك ضمن برامج أكاديمية تستهدف تطوير الكفاءات ومواءمة سوق العمل.
وأوضحت الجامعة أن الدبلومات تشمل تخصصات متنوعة منها: الأمان الأسري، وإدارة المشاريع، والمسؤولية الاجتماعية، والمحاسبة الضريبية، وإدارة الموارد البشرية، مشيرة إلى أن الدراسة تُقدَّم بنظام مسائي وتستهدف الجنسين، وذلك لفصل دراسي واحد، وفق معايير أكاديمية معتمدة.
وأضافت أن التقديم بدأ اليوم 11 نوفمبر، وينتهي يوم الأحد 14 ديسمبر القادم، على أن تُعلن نتائج القبول يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول وسداد المستحقات المالية يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، داعية إلى الاطلاع على الشروط وتفاصيل التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني.