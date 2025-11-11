فتح باب القبول في عدد من الدبلومات العليا بجامعة الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلةً بمعهد البحوث والاستشارات فتح باب القبول لعدد من الدبلومات العليا “عن بُعد” خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1447هـ (2025)، وذلك ضمن برامج أكاديمية تستهدف تطوير الكفاءات ومواءمة سوق العمل.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات تشمل تخصصات متنوعة منها: الأمان الأسري، وإدارة المشاريع، والمسؤولية الاجتماعية، والمحاسبة الضريبية، وإدارة الموارد البشرية، مشيرة إلى أن الدراسة تُقدَّم بنظام مسائي وتستهدف الجنسين، وذلك لفصل دراسي واحد، وفق معايير أكاديمية معتمدة.

وأضافت أن التقديم بدأ اليوم 11 نوفمبر، وينتهي يوم الأحد 14 ديسمبر القادم، على أن تُعلن نتائج القبول يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول وسداد المستحقات المالية يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، داعية إلى الاطلاع على الشروط وتفاصيل التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني.