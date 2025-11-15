Icon

الجاني طلب الصفح والسماح من ضحاياه

كشف ملابسات أكبر جريمة احتيال في تركيا

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٣ مساءً
كشف ملابسات أكبر جريمة احتيال في تركيا
المواطن - فريق التحرير

نفذت السلطات الأمنية التركية عملية ضد ما وصفتها بأكبر وأضخم “شبكة احتيال” في مدينة أضنة جنوب البلاد.

في التفاصيل، ألقي القبض على أعضاء شبكة احتيال مكونة من 35 شخصاً تُدير شبكة احتيال من خلال شقة في أضنة كانوا قد عرضوها للبيع وتمّ بيعها لأكثر من مرة، ليقوم متزّعم هذه الشبكة بإرسال رسالة للمشتري يقول فيها: “لا تؤذوا بعضكم”، في إشارة إلى المشتري الذي وقع في خلاف مع مالك البيت الذي كان قد أجّر شقته لأفرادٍ من الشبكة.

أكبر جريمة احتيال في تركيا

وأرسل زعيم الشبكة رسالة نصية لضحاياه قال فيها: “سامحوني”. احتجز الزعيم وآخرون داخل المدينة وخارجها، وأصبحت رسالته المثيرة للجدل حديث وسائل التواصل الاجتماعي

كان قد تمّ بيع هذه الشقة عبر تزوير إعلان بيعها وعرضها بسعرٍ أقل من ثمنها الحقيقي، في منطقة سيحان بأضنة مقابل 1.9 مليون ليرة تركية رغم أن الإعلان الأصلي سعّر الشقة بـ 2.3 مليون ليرة.

أثناء قيام موظف بتسجيل العقارات بمعالجة المعاملة، صرّح مالك الشقة الذي ذكرت وسائل إعلامٍ تركية أول حرفين من اسمه س. ج.، بأن المبلغ لم يصل إلى حسابه، ليتبين أن المشتري قد حوّل ثمن الشقة إلى حساب آخر، فانكشف أمر الاحتيال. وفي هذه الأثناء، أرسل المشتبه به رسالة إلى هاتف المشتري يقول فيها: “يا أخي، لقد خدعتك. سأسافر إلى الخارج. لا تؤذوا بعضكم البعض. سامحني”.

