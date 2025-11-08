Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ مساءً

مواضيع ذات علاقة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ(72) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.

قد يهمّك أيضاً
“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في قطاع غزة

“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في قطاع غزة

سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق

سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق

وتحمل الطائرة السعودية الـ(72) على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية وكراسي كهربائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في قطاع غزة
السعودية اليوم

“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات...

السعودية اليوم