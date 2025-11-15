Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

75 مزادًا عقاريًّا لتصفية وبيع 886 عقارًا في مختلف مناطق المملكة

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١١ مساءً
75 مزادًا عقاريًّا لتصفية وبيع 886 عقارًا في مختلف مناطق المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة (75) مزادًا علنيًّا ما بين حضوري وإلكتروني، لتصفية وبيع (886) عقارًا متنوعًا في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 30 نوفمبر 2025م.

وتأتي منطقة الرياض في صدارة المناطق بعدد (21) مزادًا لبيع (192) عقارًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ(16) مزادًا تشمل (263) عقارًا، ثم منطقة القصيم بـ(6) مزادات تضم (125) عقارًا، تليها المنطقة الشرقية بـ(11) مزادًا تشمل (91) عقارًا، فيما يُقام في المدينة المنورة (5) مزادات لعرض (39) عقارًا.

قد يهمّك أيضاً
64 مزادًا عقاريًا لبيع 616 أصلًا في مختلف مناطق المملكة

64 مزادًا عقاريًا لبيع 616 أصلًا في مختلف مناطق المملكة

العقار تحذر من جمع الأموال بطرق غير نظامية للتطوير العقاري وتحيل حالات إلى الجهات المختصة

العقار تحذر من جمع الأموال بطرق غير نظامية للتطوير العقاري وتحيل حالات...

وتُقام مزادات في مناطق عسير (4 مزادات لعرض 56 عقارًا)، وحائل (3 مزادات لعرض 37 عقارًا)، وجازان (3 مزادات لعرض 36 عقارًا)، إضافة إلى مزاد واحد في كلٍّ من تبوك (4 عقارات)، ونجران (8 عقارات)، والجوف (6 عقارات)، والحدود الشمالية (17 عقارًا)، وأخيرًا الباحة (12 عقارًا عبر مزادين).

وأكد “إنفاذ” أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني الرسمي https://infath.gov.sa/.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد