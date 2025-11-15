75 مزادًا عقاريًّا لتصفية وبيع 886 عقارًا في مختلف مناطق المملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة (75) مزادًا علنيًّا ما بين حضوري وإلكتروني، لتصفية وبيع (886) عقارًا متنوعًا في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 30 نوفمبر 2025م.

وتأتي منطقة الرياض في صدارة المناطق بعدد (21) مزادًا لبيع (192) عقارًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ(16) مزادًا تشمل (263) عقارًا، ثم منطقة القصيم بـ(6) مزادات تضم (125) عقارًا، تليها المنطقة الشرقية بـ(11) مزادًا تشمل (91) عقارًا، فيما يُقام في المدينة المنورة (5) مزادات لعرض (39) عقارًا.

وتُقام مزادات في مناطق عسير (4 مزادات لعرض 56 عقارًا)، وحائل (3 مزادات لعرض 37 عقارًا)، وجازان (3 مزادات لعرض 36 عقارًا)، إضافة إلى مزاد واحد في كلٍّ من تبوك (4 عقارات)، ونجران (8 عقارات)، والجوف (6 عقارات)، والحدود الشمالية (17 عقارًا)، وأخيرًا الباحة (12 عقارًا عبر مزادين).

وأكد “إنفاذ” أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني الرسمي https://infath.gov.sa/.