أمانة الشمالية تنفذ أكثر من 14 ألف زيارة رقابية

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال شهر ديسمبر 2025م أكثر من (14) ألف زيارة رقابية لمختلف القطاعات, وذلك ضمن جهودها الرقابية والميدانية لتعزيز الامتثال وتحقيق جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية تضمنت (9800) زيارة على المنشآت التجارية، و(3600) زيارة على المباني، إضافة إلى (868) زيارة امتثال مهني، وتأتي هذه الجولات في إطار حرص الأمانة على تطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية، ورفع مستوى السلامة والصحة العامة.

وأكدت أن هذه الجهود ضمن خططها المستمرة لتعزيز الرقابة، وتحسين مستوى الخدمات البلدية، وضمان بيئة آمنة وصحية.