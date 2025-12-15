الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة

سجَّل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبة 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنوفمبر 2024م في حين شهد المؤشر استقرارًا نسبيًا على أساس شهري بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.

وفي السياق نفسه بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 2.3% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنظيره من عام 2024م بينما سجَّل المؤشر انخفاضًا شهريًا بلغت نسبته 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.

يُشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من 582 عنصرًا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من 343 عنصرًا.