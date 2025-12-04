Icon

موجة حر تضرب سيدني وتوقعات بارتفاع الحرارة لـ40 مئوية Icon كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا Icon القبض على مواطن لترويجه 45 كيلوجرامًا من القات بمكة المكرمة Icon الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين فحص الأجنة Icon البريد السعودي يصدر طابعًا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة Icon كأس العرب.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة جزر القمر Icon ترمب يستضيف قادة الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام في الشرق Icon كأس العرب 2025.. فلسطين تنتزع تعادلًا ثمينًا أمام تونس Icon الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء Icon سلمان للإغاثة ينفذ 78 مشروعًا للرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة حول العالم بـ 64 مليون دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين فحص الأجنة

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين فحص الأجنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن برامج الذكاء الاصطناعي من شأنها تحسين فحص الأجنة للكشف عن عيوب القلب الخلقية.
وقام الباحثون بتحليل 200 فحص للأجنة بالموجات فوق الصوتية تم الحصول عليها خلال الثلث الثاني من فترة الحمل من نساء في 11 مركزًا طبيًا في بلدين، بما في ذلك 100 فحص تشمل نتيجة واحدة على الأقل مثيرة للشكوك.

وأجرى 7 أطباء متخصصين في أمراض النساء والولادة و7 أطباء آخرين متخصصين في حالات الحمل عالية الخطورة، مراجعة لكل فحص بترتيب عشوائي، بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبدونه، بحثا عن النتائج التي قد تشير إلى وجود عيب شديد في القلب.
وبحسب تقرير في دورية أمراض النساء والتوليد، رصد الأطباء عددًا أكبر من العلل المريبة، وفي وقت أقل باستخدام الذكاء الاصطناعي مقارنة مع عدم استخدامه.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة

السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي التابعة...

السعودية الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة

السعودية الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة

تحسين فحص الأجنة

وبشكل عام، ارتفع معدل الرصد من 82% إلى أكثر من 97%، مع انخفاض بنسبة 18% في وقت القراءة وتحسن بنسبة 19% في درجات الثقة.

وقال الطبيب أندري ريباربر من كلية إيكان للطب في مستشفى ماونت سيناي بالولايات المتحدة، في بيان: “يجب أن تحفز دراستنا وتشجع الأبحاث المستقبلية حول قدرات البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين معدلات الكشف، وتقليل التباين وعدم المساواة في رصد عيوب القلب الخلقية على مستوى العالم”.

وأضاف “مستقبل التصوير التشخيصي قبل الولادة مشرق عندما يتم استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي كعامل مساعد لتشخيص الطبيب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء...

السعودية اليوم
السعودية الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة
أخبار رئيسية

السعودية الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي...

أخبار رئيسية