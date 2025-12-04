موجة حر تضرب سيدني وتوقعات بارتفاع الحرارة لـ40 مئوية كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا القبض على مواطن لترويجه 45 كيلوجرامًا من القات بمكة المكرمة الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين فحص الأجنة البريد السعودي يصدر طابعًا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة كأس العرب.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة جزر القمر ترمب يستضيف قادة الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام في الشرق كأس العرب 2025.. فلسطين تنتزع تعادلًا ثمينًا أمام تونس الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء سلمان للإغاثة ينفذ 78 مشروعًا للرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة حول العالم بـ 64 مليون دولار
أظهرت نتائج دراسة جديدة أن برامج الذكاء الاصطناعي من شأنها تحسين فحص الأجنة للكشف عن عيوب القلب الخلقية.
وقام الباحثون بتحليل 200 فحص للأجنة بالموجات فوق الصوتية تم الحصول عليها خلال الثلث الثاني من فترة الحمل من نساء في 11 مركزًا طبيًا في بلدين، بما في ذلك 100 فحص تشمل نتيجة واحدة على الأقل مثيرة للشكوك.
وأجرى 7 أطباء متخصصين في أمراض النساء والولادة و7 أطباء آخرين متخصصين في حالات الحمل عالية الخطورة، مراجعة لكل فحص بترتيب عشوائي، بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبدونه، بحثا عن النتائج التي قد تشير إلى وجود عيب شديد في القلب.
وبحسب تقرير في دورية أمراض النساء والتوليد، رصد الأطباء عددًا أكبر من العلل المريبة، وفي وقت أقل باستخدام الذكاء الاصطناعي مقارنة مع عدم استخدامه.
وبشكل عام، ارتفع معدل الرصد من 82% إلى أكثر من 97%، مع انخفاض بنسبة 18% في وقت القراءة وتحسن بنسبة 19% في درجات الثقة.
وقال الطبيب أندري ريباربر من كلية إيكان للطب في مستشفى ماونت سيناي بالولايات المتحدة، في بيان: “يجب أن تحفز دراستنا وتشجع الأبحاث المستقبلية حول قدرات البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين معدلات الكشف، وتقليل التباين وعدم المساواة في رصد عيوب القلب الخلقية على مستوى العالم”.
وأضاف “مستقبل التصوير التشخيصي قبل الولادة مشرق عندما يتم استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي كعامل مساعد لتشخيص الطبيب”.