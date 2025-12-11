السعودية تحقق الاكتفاء الذاتي بأكثر من 100% في عدة منتجات غذائية

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن المملكة حققت خلال عام 2024 مستويات اكتفاء ذاتي تجاوزت حاجز 100% في عدد من المنتجات الغذائية.
وبحسب ما نشرته الهيئة عبر موقعها الرسمي، فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 121%، ومن منتجات الألبان 131%، فيما حقق بيض المائدة نسبة اكتفاء بلغت 103%.
كما أظهرت إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023؛ حيث ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل بنسبة 41.2%، ومن الطماطم بنسبة 9.2%.
كذلك سجّل قطاع الأسماك نمواً في الاكتفاء الذاتي بنسبة 8.2%، في حين ارتفعت نسبة الاكتفاء من لحوم الدواجن بنسبة 1.4%.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا.