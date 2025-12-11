السعودية تحقق الاكتفاء الذاتي بأكثر من 100% في عدة منتجات غذائية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن المملكة حققت خلال عام 2024 مستويات اكتفاء ذاتي تجاوزت حاجز 100% في عدد من المنتجات الغذائية.

وبحسب ما نشرته الهيئة عبر موقعها الرسمي، فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 121%، ومن منتجات الألبان 131%، فيما حقق بيض المائدة نسبة اكتفاء بلغت 103%.

كما أظهرت إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023؛ حيث ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل بنسبة 41.2%، ومن الطماطم بنسبة 9.2%.

كذلك سجّل قطاع الأسماك نمواً في الاكتفاء الذاتي بنسبة 8.2%، في حين ارتفعت نسبة الاكتفاء من لحوم الدواجن بنسبة 1.4%.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا.