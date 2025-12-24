Icon

القبض على 15 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان وعسير

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٢ مساءً
القبض على 15 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان وعسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر؛ وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

