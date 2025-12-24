القبض على 15 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان وعسير

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر؛ وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.