النصر يتغلب على الأخدود بثلاثية نظيفة ويواصل صدارة دوري روشن

واصل النصر انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، بعدما حقق فوزه العاشر على التوالي، ليتربع على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 30 نقطة.

وتغلب النصر على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، ضمن الجولة الحادية عشرة للمسابقة، تناوب على تسجيلها البرتغاليان كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدفين، وجواو فيليكس، عند الدقائق (31، 45+3، 90+4).

وبهذا الفوز، يواصل النصر انطلاقته المميزة محققًا عشرة انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد الأخدود عند خمس نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، ليزداد موقفه تعقيدًا مع اقتراب نهاية الدور الأول من المسابقة.