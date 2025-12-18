Icon

تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ مساءً
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن تحطم طائرة من طراز “سيسنا سي 550” أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل الإقليمي حوالي الساعة 20:10 صباحًا بالوقيت المحلي اليوم.

وأكد مكتب قائد الشرطة في ستيتسفيل وقوع عدة وفيات في تحطم الطائرة المخصصة لرجال أعمال في نورث كارولينا، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية يقومان بالتحقيق في الحادث.

