تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن تحطم طائرة من طراز “سيسنا سي 550” أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل الإقليمي حوالي الساعة 20:10 صباحًا بالوقيت المحلي اليوم.
وأكد مكتب قائد الشرطة في ستيتسفيل وقوع عدة وفيات في تحطم الطائرة المخصصة لرجال أعمال في نورث كارولينا، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية يقومان بالتحقيق في الحادث.