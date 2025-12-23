تخصيص مسارات لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام

خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارات خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد الحرام؛ بهدف تيسير أداء العبادات وتوفير بيئة آمنة ومريحة تسهم في تحقيق أعلى درجات الراحة والطمأنينة، ضمن إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أن هذه المسارات وُزّعت بعناية في مواقع إستراتيجية تشمل: جسر أجياد، ومصاعد المروة، وجسر الأرقم، ومصاعد الأرقم، بما يسهّل حركة التنقل ويحد من المشقة التي يمكن أن تواجه هذه الفئات أثناء الدخول والخروج، أو التنقل بين أدوار المسجد الحرام.

وبيّنت الهيئة أن تخصيص هذه المسارات يأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، وتوفير سبل الوصول السلس إلى المرافق المختلفة، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على خدمة قاصدي بيت الله الحرام وفق أعلى المعايير الإنسانية والخدمية.

ودعت الهيئة جميع الزوار والمعتمرين إلى الاستفادة من دليل الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام، الذي يوضح مواقع المسارات والمصاعد والخدمات المساندة، ويسهم في توجيه المصلين والمعتمرين بسهولة ويسر، خاصة خلال أوقات الذروة.