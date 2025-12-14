ترميم وبكتل العربية السعودية “سابكو” توقّعان اتفاقية مبادرة اجتماعية

أبرمت جمعية ترميم وشركة بكتل العربية السعودية (سابكو) اتفاقية مبادرة اجتماعية تُجسّد نموذجًا رائدًا في المسؤولية المجتمعية للشركات، وتهدف إلى دعم الأسر الأشد حاجة عبر إعادة تأهيل وترميم منازلهم بما يوفر لهم بيئة سكنية آمنة وكريمة ترتقي بجودة حياتهم.

وترتكز المبادرة على حلول ترميم مستدامة تُعالج المشكلات الإنشائية الأساسية مثل التشققات والتصدعات، وتحسين عوازل الأسطح والأرضيات، وتنظيم شبكات الكهرباء والصرف، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الطاقة باستخدام مواد وأجهزة موفّرة للطاقة، مما يسهم في خفض الأعباء المعيشية وتعزيز جودة المسكن واستدامته.

وقد مثّل جمعية ترميم في مراسم التوقيع الأمين العام أ. علي بن سعيد الأسمري، فيما مثّل شركة بكتل العربية السعودية (سابكو) رئيس قطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية م. هاني رزق الله.

وأكد الأسمري أن هذه الشراكة تُعد من الشراكات الاستراتيجية المهمة للجمعية، نظراً لارتباطها بشركة عالمية رائدة أسهمت في تطوير البنية العمرانية عبر مشاريع نوعية تتسم بالاستدامة والحيوية. وأضاف أن المبادرة تشمل ثلاث مناطق في المملكة: الرياض، والمنطقة الشرقية، وتبوك، ويستفيد منها أكثر من 60 مواطنًا ومواطنة، بما يوفر لهم مساكن آمنة وملائمة تُسهم في تعزيز جودة الحياة.

كما عبّر م. هاني رزق الله قائلاً: “في بكتل، لا تنحصر مسؤوليتنا في تشييد البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل رعاية المجتمعات التي نعمل داخلها، بما يعزّز جودة الحياة، ويُمهّد لترك أثر إيجابي يبقى ويُثمر. ومن خلال شراكتنا مع جمعية ترميم، نفخر بأن نكون جزءًا من رحلة تحسين حياة أفراد المجتمع، عبر توفير منازل آمنة ومستدامة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنمية المجتمعية ورفع مستوى الرفاه”.

وتأتي هذه الاتفاقية كلبنة جديدة ضمن جهود جمعية ترميم في بناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص، وتوسيع دائرة التعاون بما يسهم في تحسين جودة الحياة والمسكن للمؤهّلين للحصول على خدمات الجمعية عبر مشاريع الترميم وحلولها المبتكرة.