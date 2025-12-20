تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟ منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية
افتُتحت الجولة الـ(17) من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع ضيفه تشلسي بهدفين لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل.
وسجل نيوكاسل أولًا عبر المهاجم الألماني فولتماده في الدقيقتين الرابعة و(20) من الشوط الأول، ليعود تشلسي عن طريق المدافع الإنجليزي ريس جيمس في الدقيقة (49), والمهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة (66) من الشوط الثاني.
وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصل نيوكاسل للنقطة الـ(23) في المركز الـ(11)، فيما يتواجد تشلسي في المركز الرابع بـ(29) نقطة.