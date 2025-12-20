Icon

في افتتاح الجولة الـ17

تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٧ مساءً
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

افتُتحت الجولة الـ(17) من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع ضيفه تشلسي بهدفين لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل.

وسجل نيوكاسل أولًا عبر المهاجم الألماني فولتماده في الدقيقتين الرابعة و(20) من الشوط الأول، ليعود تشلسي عن طريق المدافع الإنجليزي ريس جيمس في الدقيقة (49), والمهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة (66) من الشوط الثاني.

وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصل نيوكاسل للنقطة الـ(23) في المركز الـ(11)، فيما يتواجد تشلسي في المركز الرابع بـ(29) نقطة.

