تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أهابت سفارة خادم المملكة لدى جمهورية إندونيسيا بكافة المواطنين السعوديين في جزيرة بالي ضرورة الحذر، وذلك في ظل الإنذارات المبكرة من كوارث طبيعية محتملة (رياح، فيضانات، انزلاقات تربة).

وشددت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على أهمية التنسيق مع الجهات المحلية والالتزام الكامل بتوجيهاتهم، مشيرة إلى أن سلامة المواطن هي الأولوية القصوى، وداعية إياهم إلى عدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة.

