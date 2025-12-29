إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية ما أفضل توقيت لتناول البيض؟ تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95) سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار
أهابت سفارة خادم المملكة لدى جمهورية إندونيسيا بكافة المواطنين السعوديين في جزيرة بالي ضرورة الحذر، وذلك في ظل الإنذارات المبكرة من كوارث طبيعية محتملة (رياح، فيضانات، انزلاقات تربة).
وشددت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على أهمية التنسيق مع الجهات المحلية والالتزام الكامل بتوجيهاتهم، مشيرة إلى أن سلامة المواطن هي الأولوية القصوى، وداعية إياهم إلى عدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة.