توجيه مهم من حساب المواطن للمتزوجة بشأن تسجيل الأبناء

قال حساب المواطن إنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم “متزوجة” بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى “زوج الأم” بصلة قرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات إحتضان).

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: