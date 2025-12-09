Icon

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس  Icon توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات Icon مساند: لا رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة Icon إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق Icon اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 200 مليون عام في الصين Icon 12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين المتضررين من الرسوم الجمركية Icon الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق Icon جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة Icon ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال حساب المواطن إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر يناير، ولن تشمله دورة شهر ديسمبر.

وكان البرنامج أكد في وقت سابق، أن مبالغ دفعة شهر “ديسمبر” لم تصدر حتى الآن ، وفي حال كان المستفيد مستحقًا سيشمله الدعم يوم غد الأربعاء بتاريخ 10 ديسمبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديري.

قد يهمّك أيضاً
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تعريف السكن للمستفيد

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تعريف السكن للمستفيد

خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن

خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن
السعودية اليوم

خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن

السعودية اليوم
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تعريف السكن للمستفيد
أخبار رئيسية

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تعريف...

أخبار رئيسية