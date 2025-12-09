أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات مساند: لا رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 200 مليون عام في الصين 12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين المتضررين من الرسوم الجمركية الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر
قال حساب المواطن إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر يناير، ولن تشمله دورة شهر ديسمبر.
وكان البرنامج أكد في وقت سابق، أن مبالغ دفعة شهر “ديسمبر” لم تصدر حتى الآن ، وفي حال كان المستفيد مستحقًا سيشمله الدعم يوم غد الأربعاء بتاريخ 10 ديسمبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديري.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.