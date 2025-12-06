توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تعريف السكن للمستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن، بالتفصيل طريقة تعريف السكن من الجامعات والكيان، للمستفيدين للحصول على الدعم.

حساب المواطن وتعريف السكن

وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال تم اختيار تعريف سكن من الجامعات والكليات سيقوم البرنامج بالتحقق من وجود تعريف سكن جامعي ساري المفعول مرتبط بالهوية والرقم الجامعي آلياً دون الحاجة إلى ارفاق مستندات.

وكان البرنامج أكد في وقت سابق، أن مبالغ دفعة شهر “ديسمبر” لم تصدر حتى الآن ، وفي حال كان المستفيد مستحقا سيشمله الدعم بتاريخ “10ديسمبر”، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديري.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: