توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تعريف السكن للمستفيد

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة إحباط تهريب 279 ألف قرص مخدر بعسير
أوضح برنامج حساب المواطن، بالتفصيل طريقة تعريف السكن من الجامعات والكيان، للمستفيدين للحصول على الدعم.
وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال تم اختيار تعريف سكن من الجامعات والكليات سيقوم البرنامج بالتحقق من وجود تعريف سكن جامعي ساري المفعول مرتبط بالهوية والرقم الجامعي آلياً دون الحاجة إلى ارفاق مستندات.
وكان البرنامج أكد في وقت سابق، أن مبالغ دفعة شهر “ديسمبر” لم تصدر حتى الآن ، وفي حال كان المستفيد مستحقا سيشمله الدعم بتاريخ “10ديسمبر”، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديري.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.