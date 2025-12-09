حساب المواطن: إيداع الدعم لشهر ديسمبر

النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية أكاديمية “سدايا” تُطلق برنامج التدريب الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة LLM اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي “يوم الصفقة” يجمع الشركات الناشئة بالمستثمرين في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب
أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، إيداع الدعم المخصص لدفعة شهر ديسمبر، شاملا الدعم الإضافي.
وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر “شاملا الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج”.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.