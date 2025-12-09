Icon

النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية Icon أكاديمية "سدايا" تُطلق برنامج التدريب الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة LLM Icon اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة Icon بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز Icon لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم Icon كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي Icon "يوم الصفقة" يجمع الشركات الناشئة بالمستثمرين في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه Icon القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية Icon الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة Icon الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب Icon

سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء

حساب المواطن: إيداع الدعم لشهر ديسمبر

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
حساب المواطن: إيداع الدعم لشهر ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، إيداع الدعم المخصص لدفعة شهر ديسمبر، شاملا الدعم الإضافي.

إيداع دعم حساب المواطن

وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر “شاملا الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج”.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

