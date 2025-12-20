انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟ منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب
أكد برنامج حساب المواطن، أن حالة المطلقة دون تابعين تستوجب إرفاق المستندات الخاصة بإثبات الاستقلالية.
وأوضح حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية مطلقة ولا يوجد تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.
وأضاف حساب المواطن: “أنه في حال تم اختيار نوع المرفق (عقد إيجار ساري المفعول في منصة ايجار) لابد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المتقدم بالطلب”.
كذلك أكد حساب المواطن أنه في حال تمت إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المتقدم بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير، و في حال انطبقت شروط الأهلية وكان مستحقًا سوف يشمله الدعم.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.