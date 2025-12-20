Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

لا بد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المتقدم بالطلب

حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٦ مساءً
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
المواطن - فريق التحرير

أكد برنامج حساب المواطن، أن حالة المطلقة دون تابعين تستوجب إرفاق المستندات الخاصة بإثبات الاستقلالية.

حساب المواطن والمطلقة

وأوضح حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية مطلقة ولا يوجد تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وأضاف حساب المواطن: “أنه في حال تم اختيار نوع المرفق (عقد إيجار ساري المفعول في منصة ايجار) لابد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المتقدم بالطلب”.

كذلك أكد حساب المواطن أنه في حال تمت إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المتقدم بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير، و في حال انطبقت شروط الأهلية وكان مستحقًا سوف يشمله الدعم.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

