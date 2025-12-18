حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر

أكد حساب المواطن أنه في حال تمت إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المتقدم بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير، و في حال انطبقت شروط الأهلية وكان مستحقًا سوف يشمله الدعم.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: