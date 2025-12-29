حساب المواطن يوضح طريقة وخطوات “تعريف السكن الجامعي”

تدريب 320 مراقبًا ميدانيًّا في مبادرة “رافد الحرمين” تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية نتائج الأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن تونس تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال 16 قتيلًا في حريق بدار لرعاية المسنين بإندونيسيا أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق
أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات وطريقة تعريف السكن من الجامعات والكليات، للمستفيدين للحصول على الدعم.
وأشار حساب المواطن، عبر منصة إكس، إلى أنه في حال تم اختيار تعريف سكن من الجامعات والكليات سيقوم البرنامج بالتحقق من وجود تعريف سكن جامعي ساري المفعول مرتبط بالهوية والرقم الجامعي آلياً دون الحاجة إلى ارفاق مستندات.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.