حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر

أودع برنامج حساب المواطن اليوم (3) مليارات ريال مخصّص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والتسعين أكثر من (9.8) ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من (262) مليار ريال، منها (2.8) مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن (72%) من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1474) ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من (2) مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته (86%)، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من (7.4) ملايين مستفيد.