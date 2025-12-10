حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر محمية الأمير محمد بن سلمان تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف بالأقمار الصناعية حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان الموارد البشرية في 2025.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك خالد استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات المرور: سلامة الإطارات خط الدفاع الأول أثناء الأمطار طرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر اليوم وغدًا
أودع برنامج حساب المواطن اليوم (3) مليارات ريال مخصّص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والتسعين أكثر من (9.8) ملايين مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من (262) مليار ريال، منها (2.8) مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن (72%) من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1474) ريالًا.
وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من (2) مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته (86%)، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من (7.4) ملايين مستفيد.