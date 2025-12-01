Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
واشنطن عرضت على مادورو المغادرة إلى روسيا

خفايا مكالمة ترامب ومادورو بعد إغلاق المجال الجوي لـ فنزويلا

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
خفايا مكالمة ترامب ومادورو بعد إغلاق المجال الجوي لـ فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتهم واشنطن باستخدام مكافحة تهريب المخدرات ذريعة لنشر قوات عسكرية كبيرة في البحر الكاريبي بهدف الإطاحة به.

وقال ترامب عن المحادثة “لا أستطيع أن أقول إنها سارت بشكل جيد أو سيئ.. لقد كانت مكالمة هاتفية”.

قد يهمّك أيضاً
تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة

تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة

تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا

تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا

لكن أمام هذا الغموض، كشف عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركواين مولين، أن واشنطن عرضت على مادورو “المغادرة إلى روسيا” أو دولة أخرى، قائلاً “منحناه فرصة للمغادرة”.

خفايا مكالمة ترامب ومادورو

في حين أوضح مصدر مطلع لصحيفة “ميامي هيرالد” أن المكالمة بين الرئيسين كانت أشبه بمحاولة أخيرة لتجنب المواجهة المباشرة.

كما أضاف أن الجانب الأميركي أصر على استقالة مادورو على الفور، لكن الجانب الفنزويلي رفض ذلك.

وكانت مصادر أخرى أفادت أيضاً قبل أيام بأن المحادثة تناولت شروط العفو في حال تنحي الرئيس الفنزويلي، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

أتت تلك المكالمة بينما تكثف الولايات المتحدة الضغوط على فنزويلا من خلال تعزيزات عسكرية ضخمة في البحر الكاريبي، وتحذير من ترامب بأن المجال الجوي الفنزويلي “مغلق”.

وتتهم واشنطن مادورو، الوريث السياسي للزعيم اليساري الراحل هوغو تشافيز، بتزعم “كارتل الشموس”، حيث رصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.

لكن فنزويلا والدول التي تدعمها تصر على أن مثل هذه العصابة غير موجودة على الإطلاق.

ورغم أن ترامب لم يهدد علنا باستخدام القوة ضد مادورو، إلا أنه قال في الأيام الأخيرة إن الجهود الرامية إلى وقف تهريب المخدرات الفنزويلية “براً” ستبدأ “قريبا جدا”.

يذكر أن القوات الأميركية كانت استهدفت منذ سبتمبر الماضي أكثر من 20 سفينة اشتبهت في تورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي للفائدة
السوق

تراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خفض الفيدرالي...

السوق
تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا
العالم

تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي...

العالم
مادورو يشهر سيفًا في عرض تعبوي!
العالم

مادورو يشهر سيفًا في عرض تعبوي!

العالم
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
العالم

ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من...

العالم