رصد العمود الضوئي في سماء الشمالية

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
رصد العمود الضوئي في سماء الشمالية
المواطن - واس

رُصدت مساء اليوم ظاهرة فلكية بصرية لافتة، تمثّلت في ظهور العمود الضوئي (Light Pillar) في سماء منطقة الحدود الشمالية، حيث شوهد على شكل عمود ضوئي رأسي ممتد في الأفق، مما لفت أنظار الأهالي والمهتمين بالظواهر الطبيعية.

وأوضح عضو نادي الفلك عدنان خليفة أن العمود الضوئي يُعد من الظواهر البصرية، وهو ظاهرة ضوئية تحدث في الغلاف الجوي على شكل عمود رأسي من الضوء يظهر أعلى أو أسفل مصدره، وينشأ هذا التأثير نتيجة انعكاس الضوء على بلورات ثلجية دقيقة عالقة في السحب أو الهواء.

وبيّن أن مصدر الضوء قد يكون طبيعيًا كالشمس، لا سيما عند اقترابها من خط الأفق، حيث تُعرف حينها بظاهرة عمود الشمس، أو من القمر، كما يمكن أن ينتج عن مصادر بشرية مثل إنارة الشوارع، مما يمنح السماء مشهدًا بصريًا فريدًا وجذابًا.

