سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان مشروع توزيع (267) طنًا من التمور في ولايات شمال كردفان والجزيرة والخرطوم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن أحمد جعفر، وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنيّة.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن أحمد جعفر استمرار المملكة في تقديم المساعدات المتنوعة للشعب السوداني الشقيق، معربًا عن شكره وتقديره لحكومة السودان ولشركاء مركز الملك سلمان للإغاثة على دورهم الفعّال والتنسيق المشترك وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في ولايات السودان المختلفة.

من جانبهم عبر ممثلو الجهات الحكومية بالسودان عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهم الكبير للشعب السوداني والوقف معه في مختلف الأزمات و المحن، مؤكدين أن عطاء المملكة نهج متجذّر في تاريخها بمساعدة المحتاج والمتضرر في أي مكان، مشيرين إلى أن الأزمة الإنسانية الراهنة خلّفت فجوات غذائية كبيرة وكانت المساعدات الإنسانية السعودية بمثابة البلسم الشافي لآلام ومعاناة الكثير من المتضررين.

ويأتي ذلك في إطار العون الإنساني الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق بمختلف مجالات أشكال الدعم الإغاثي.