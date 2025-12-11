Icon

ضبط مواطن نقل 4 أمتار من الحطب المحلي في محمية الإمام تركي

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
ضبط مواطن نقل 4 أمتار من الحطب المحلي في محمية الإمام تركي
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله (4) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

