طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم.
وقال البرنامج عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.