طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم.

وقال البرنامج عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: