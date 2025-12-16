Icon

الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين Icon طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن Icon المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 Icon إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار Icon الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 Icon المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة Icon الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية Icon انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم Icon أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
توضيح من البرنامج في هذا الشأن

طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح حساب المواطن طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم.

وقال البرنامج عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.

قد يهمّك أيضاً
توضيح من حساب المواطن بشأن حالة الأهلية

توضيح من حساب المواطن بشأن حالة الأهلية

هل يؤثر دخل ساند على دعم حساب المواطن؟

هل يؤثر دخل ساند على دعم حساب المواطن؟

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح من حساب المواطن بشأن حالة الأهلية
السعودية اليوم

توضيح من حساب المواطن بشأن حالة الأهلية

السعودية اليوم
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: إيداع الدعم لشهر ديسمبر
أخبار رئيسية

حساب المواطن: إيداع الدعم لشهر ديسمبر

أخبار رئيسية
هل يؤثر دخل ساند على دعم حساب المواطن؟
أخبار رئيسية

هل يؤثر دخل ساند على دعم حساب...

أخبار رئيسية