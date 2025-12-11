هل يؤثر دخل ساند على دعم حساب المواطن؟

قال حساب المواطن إنه في حال وجود دخل من “ساند” لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند” وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: