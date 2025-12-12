12 قتيلاً وأكثر من 50 مصابًا بعملية إطلاق نار في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية ارتفاع اعداد القتلى لـ 12 قتيلا ، وأكثر من 50 مصابا بينهم اثنان من ضباط الشرطة ، بعملية إطلاق النار في سيدني.

وقالت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد في مؤتمر صحفي إنها عثرت على “عبوة بدائية الصنع” داخل سيارة أحد مطلقي النار عند شاطئ بونداي الشهير في سيدني.

##حادث اطلاق النار على الناس فى الشاطئ قبل قليل استراليا pic.twitter.com/oOBHaoj5he — 🇬🇧لندن🇬🇧 (@ahbk57373502) December 14, 2025

إطلاق نار في سيدني

واضافت إن حادث إطلاق النار في سيدني “عمل إرهابي”، وندعم الجاليات اليهودية في أستراليا.

ومن جانبه طالب وزير داخلية إستراليا جميع سكان سيدني على الالتزام بتوجيهات شرطة نيوساوث ويلز.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف حفلاً لجمعية “حباد” للجالية اليهودية لمناسبة “عيد حانوكا”، وأن الحاخام إيلي شلينغر، رئيس بعثة حباد في سيدني، من بين القتلى في الهجوم.

وفيما يتعامل رجال الشرطة مع الحادث، حثت السلطات الجمهور على تجنب المنطقة لضمان سلامتهم ولإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع “حادث لا يزال مستمراً”.

مشاهد صادمة ومفجعة

هذا وأفادت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” بسماع ما يصل إلى 50 طلقة نارية، ورؤية أشخاص ممدّدين على الأرض بالقرب من كامبل باريد. فيما نُشرت مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد لأشخاص يفرّون من المكان وسط أصوات إطلاق النار وصفارات إنذار الشرطة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن المشاهد في بوندي “صادمة ومفجعة”، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع الوضع الأمني في المنطقة، داعياً الجميع إلى متابعة التعليمات التي تصدرها الشرطة.