Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بينهم عدد من رجال الشرطة

12 قتيلاً وأكثر من 50 مصابًا بعملية إطلاق نار في أستراليا

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٠ مساءً
12 قتيلاً وأكثر من 50 مصابًا بعملية إطلاق نار في أستراليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشرطة الأسترالية ارتفاع اعداد القتلى لـ 12 قتيلا ، وأكثر من 50 مصابا بينهم اثنان من ضباط الشرطة ، بعملية إطلاق النار في سيدني.

وقالت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد في مؤتمر صحفي إنها عثرت على “عبوة بدائية الصنع” داخل سيارة أحد مطلقي النار عند شاطئ بونداي الشهير في سيدني.

قد يهمّك أيضاً
موجة حر تضرب سيدني وتوقعات بارتفاع الحرارة لـ40 مئوية

موجة حر تضرب سيدني وتوقعات بارتفاع الحرارة لـ40 مئوية

إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا

إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا

إطلاق نار في سيدني

واضافت إن حادث إطلاق النار في سيدني “عمل إرهابي”، وندعم الجاليات اليهودية في أستراليا.

ومن جانبه طالب وزير داخلية إستراليا جميع سكان سيدني على الالتزام بتوجيهات شرطة نيوساوث ويلز.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف حفلاً لجمعية “حباد” للجالية اليهودية لمناسبة “عيد حانوكا”، وأن الحاخام إيلي شلينغر، رئيس بعثة حباد في سيدني، من بين القتلى في الهجوم.

وفيما يتعامل رجال الشرطة مع الحادث، حثت السلطات الجمهور على تجنب المنطقة لضمان سلامتهم ولإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع “حادث لا يزال مستمراً”.

مشاهد صادمة ومفجعة

هذا وأفادت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” بسماع ما يصل إلى 50 طلقة نارية، ورؤية أشخاص ممدّدين على الأرض بالقرب من كامبل باريد. فيما نُشرت مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد لأشخاص يفرّون من المكان وسط أصوات إطلاق النار وصفارات إنذار الشرطة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن المشاهد في بوندي “صادمة ومفجعة”، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع الوضع الأمني في المنطقة، داعياً الجميع إلى متابعة التعليمات التي تصدرها الشرطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد