أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة
المواطن - فريق التحرير

تلقى بعض أفراد طاقم قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر طلبا فوريا بالمغادرة، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، في أعقاب تهديد واشنطن باتخاذ “إجراء قوي للغاية” حيال قمع الاحتجاجات في إيران.

وأوضح مصدر دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الموضوع، أن عددا من أفراد الطاقم تلقّوا طلبا بمغادرة القاعدة العسكرية بحلول مساء الأربعاء، فيما أكّد مصدر دبلوماسي ثان، طلب أيضا عدم كشف هويته، صحة هذه المعلومات.

وأوضح مكتب الإعلام الدولي بقطر، في بيان مساء اليوم الأربعاء أن مغادرة أفرادا لقاعدة العديد ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، مبينا أن دولة قطر تواصل اتخاذ الإجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

يأتي هذا فيما طُلب من بعض أفراد طاقم قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر المغادرة، في أعقاب تهديد واشنطن باتخاذ إجراء قوي للغاية حيال قمع الاحتجاجات في إيران.

 

