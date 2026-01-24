اكتشاف أقدم سهام مسمومة في التاريخ

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
نجح فريق علمي مشترك من السويد وجنوب إفريقيا في تحديد أقدم دليل مادي على استخدام السهام المسمومة في العالم، وذلك بعد العثور على رؤوس سهام كوارتزية يعود تاريخها إلى 60 ألف عام.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، فقد أظهرت التحليلات الكيميائية الدقيقة وجود بقايا لسم مستخلص من نبات “الجيفبول” (Gifbol) الجنوب إفريقي على رؤوس السهام التي عُثر عليها في ملجأ “أومهلاتوزانا” الصخري بمقاطعة كوازولو ناتال.
ويؤكد هذا الاكتشاف أن البشر في العصر الحجري امتلكوا معرفة متقدمة بخصائص النباتات السامة وطوعوها لخدمة تقنيات الصيد.