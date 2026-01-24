Icon

تقنيات صيد متطورة قبل 60 ألف عام

اكتشاف أقدم سهام مسمومة في التاريخ

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٥ مساءً
اكتشاف أقدم سهام مسمومة في التاريخ
المواطن - فريق التحرير

نجح فريق علمي مشترك من السويد وجنوب إفريقيا في تحديد أقدم دليل مادي على استخدام السهام المسمومة في العالم، وذلك بعد العثور على رؤوس سهام كوارتزية يعود تاريخها إلى 60 ألف عام.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، فقد أظهرت التحليلات الكيميائية الدقيقة وجود بقايا لسم مستخلص من نبات “الجيفبول” (Gifbol) الجنوب إفريقي على رؤوس السهام التي عُثر عليها في ملجأ “أومهلاتوزانا” الصخري بمقاطعة كوازولو ناتال.

ويؤكد هذا الاكتشاف أن البشر في العصر الحجري امتلكوا معرفة متقدمة بخصائص النباتات السامة وطوعوها لخدمة تقنيات الصيد.

