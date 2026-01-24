المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
كسب فريق الأهلي نظيره فريق نيوم بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.
سجل للأهلي عند الدقيقة 55 اللاعب إيفان توني، ورياض محرز عند الدقيقة 64 فيما سجل اللاعب إينزو ميو عند الدقيقة 67 ثالث أهداف فريقه.