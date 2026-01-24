Icon

الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ مساءً
المواطن - واس

كسب فريق الأهلي نظيره فريق نيوم بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

سجل للأهلي عند الدقيقة ‏55 اللاعب إيفان توني، ورياض محرز عند الدقيقة 64 فيما سجل اللاعب إينزو ميو عند الدقيقة 67 ثالث أهداف فريقه.

