التعليم تعلن عن بدء التقديم على برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية في الفترة من 8-8-1447هـ حتى 17-8-1447هـ.

وتابعت وزارة التعليم عبر منصة إكس، أنه يمكن الدخول إلى الحساب في نظام فارس بشكل دوري للاطلاع على الفرص والتخصصات المتاحة.

