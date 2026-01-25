حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
تغلب فريق القادسية على نظيره النجمة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ(18) من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وسجّل أهداف القادسية كلٌّ من ديبي فلوريس، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (7)، وخوليان كينونيس عند الدقيقة (62)، وماتيو ريتيغي عند الدقيقة (73)، فيما سجّل هدف النجمة الوحيد اللاعب راكان الطليحي عند الدقيقة (57).
وبهذه النتيجة، رفع فريق القادسية رصيده إلى (39) نقطةً في المركز الثالث مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة، فيما تجمّد رصيد النجمة عند (4) نقاط في المركز الثامن عشر.