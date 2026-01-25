القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية

تغلب فريق القادسية على نظيره النجمة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ(18) من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسجّل أهداف القادسية كلٌّ من ديبي فلوريس، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (7)، وخوليان كينونيس عند الدقيقة (62)، وماتيو ريتيغي عند الدقيقة (73)، فيما سجّل هدف النجمة الوحيد اللاعب راكان الطليحي عند الدقيقة (57).

وبهذه النتيجة، رفع فريق القادسية رصيده إلى (39) نقطةً في المركز الثالث مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة، فيما تجمّد رصيد النجمة عند (4) نقاط في المركز الثامن عشر.