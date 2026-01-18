Icon

القادسية يفوز على الحزم بخماسية Icon وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين Icon وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا Icon خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران Icon أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة Icon 2 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية ابتداءً من الثلاثاء القادم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

القادسية يفوز على الحزم بخماسية

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
القادسية يفوز على الحزم بخماسية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كسب فريق القادسية مضيفه الحزم بخمسة أهدافٍ مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسجّل أهداف القادسية كلٌّ من: ماتيو ريتيغي، ومصعب الجوير، وخوليان كينونيس، وأحمد النخلي بالخطأ في مرماه، ومحمد أبو الشامات، عند الدقائق (56)، (61)، (73)، (81)، (90+4).

قد يهمّك أيضاً
القادسية يقسو على الفيحاء بخماسية في دوري روشن

القادسية يقسو على الفيحاء بخماسية في دوري روشن

القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن

القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن

فيما سجّل الحزم هدفه الوحيد عن طريق لاعبه أبو بكر باه عند الدقيقة (86).

وبهذه النتيجة رفع فريق القادسية رصيده إلى (33) نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة، فيما تجمّد رصيد الحزم عند (16) نقطة في المركز الحادي عشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القادسية يقسو على الفيحاء بخماسية في دوري روشن
الرياضة

القادسية يقسو على الفيحاء بخماسية في دوري...

الرياضة