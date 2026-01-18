القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة 2 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية ابتداءً من الثلاثاء القادم
كسب فريق القادسية مضيفه الحزم بخمسة أهدافٍ مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وسجّل أهداف القادسية كلٌّ من: ماتيو ريتيغي، ومصعب الجوير، وخوليان كينونيس، وأحمد النخلي بالخطأ في مرماه، ومحمد أبو الشامات، عند الدقائق (56)، (61)، (73)، (81)، (90+4).
فيما سجّل الحزم هدفه الوحيد عن طريق لاعبه أبو بكر باه عند الدقيقة (86).
وبهذه النتيجة رفع فريق القادسية رصيده إلى (33) نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة، فيما تجمّد رصيد الحزم عند (16) نقطة في المركز الحادي عشر.