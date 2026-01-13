Icon

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني
المواطن - فريق التحرير

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المشاركين في الاحتجاجات في إيران إلى مواصلة المظاهرات و”الاستيلاء على السلطة”، واعداً عبر شبكته تروث سوشيال بأن “المساعدة في طريقها” إليهم.

وكتب الرئيس الأمريكي “أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في التظاهر – سيطروا على مؤسساتكم”، مضيفاً “لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين”.

المساعدة في الطريق

ولاحقاً قال ترامب لصحافيين، اليوم الثلاثاء، ⁠إنهم سيتعين عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم ما قصده بعبارة “المساعدة في الطريق”. وأضاف رداً على سؤال في ⁠هذا الصدد: “عليكم أن ‌تكتشفوا ذلك. أعتذر”.

وقبل عشرة أيام، قال ترامب إن الولايات المتحدة “مستعدة تماما” و”على أهبة الاستعداد للتدخل” إذا سقط قتلى بين المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة.

ومنذ ذلك الحين، استمر ترامب في التلويح بالخيار العسكري، حتى بعد تسجيل سقوط مئات القتلى، وفقاً لمنظمات حقوقية.

تستمر الاحتجاجات في المدن الرئيسية في إيران، اليوم الثلاثاء، في وقت أفاد مسؤول إيراني لـ”رويترز” بسقوط نحو 2000 قتيل خلال الاحتجاجات بينهم رجال أمن، يأتي ذلك فيما دعت عدة دول بينها أميركا مواطنيها لمغادرة إيران.

ودعت الولايات المتحدة مواطنيها حاملي الجنسيتين الأميركية والإيرانية، لمغادرة إيران على الفور، مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، فيما أفادت الأنباء بعودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المواطنين الأميركيين في إيران يواجهون خطراً كبيراً بالاستجواب والاعتقال والاحتجاز، ودعتهم للتوجه براً، إما إلى أرمينيا أو تركيا المجاورتين، أو إلى أذربيجان في حال وجود حاجة ملحة.

وانضمت إلى هذه الدعوة كل من السويد وأستراليا وبولندا والهند، هذا وأفادت مصادر لوكالة “فرانس برس”، نقلاً عن مصادر، أن موظفين دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران غادروا البلاد.

