ترامب يُعلن انسحاب واشنطن من 66 منظمة دولية وأممية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عن توجه بلاده للانسحاب من عشرات المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، في خطوة بررها بتعارض أجندات هذه الهيئات مع “المصالح الوطنية للولايات المتحدة”.

وشملت المذكرة التي وجهها ترامب لكبار المسؤولين قائمة تضم 31 هيئة أممية و35 منظمة دولية، أبرزها “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”، والتي تُعد الركيزة الأساسية لاتفاقية باريس لعام 2015. كما طال قرار الانسحاب “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” و”صندوق الأمم المتحدة للسكان”، المتخصص في تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل.

من جانبه، حذر مانيش بابنا، الرئيس التنفيذي لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، من تداعيات القرار، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون الدولة الأولى عالمياً التي تنسحب من اتفاقية المناخ الإطارية. وأشار بابنا إلى أن الحفاظ على مقعد في هذه المفاوضات يمنح الدول قدرة على التأثير في السياسات الاقتصادية العالمية، بعيداً عن الالتزامات الأخلاقية.