سببان لانتشار عفن الأوراق في طماطم البيوت المحمية

ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة
حذّر الإرشاد الزراعي مزارعي الطماطم، وتحديداً أصحاب البيوت المحمية، من المخاطر المرتبطة بمرض “عفن الأوراق الفطري”، كاشفاً عن أبرز العوامل التي تحول المحميات إلى بيئة خصبة لهذا المرض.
وأوضح الإرشاد أن “زيادة الكثافة النباتية” و”تزاحم الشتلات”، بالإضافة إلى “ارتفاع معدلات الرطوبة”، تمثل الأسباب المباشرة التي تسرّع من وتيرة الإصابة وتهدد سلامة المحصول.
ويأتي هذا التنويه في سياق الجهود التوعوية لرفع كفاءة الإدارة الحقلية، حيث شدد الإرشاد على ضرورة التحكم الدقيق في الظروف البيئية داخل المحميات لضمان جودة الإنتاج وتفادي الخسائر الاقتصادية.