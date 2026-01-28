Icon

سببان لانتشار عفن الأوراق في طماطم البيوت المحمية

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
سببان لانتشار عفن الأوراق في طماطم البيوت المحمية
المواطن - فريق التحرير

حذّر الإرشاد الزراعي مزارعي الطماطم، وتحديداً أصحاب البيوت المحمية، من المخاطر المرتبطة بمرض “عفن الأوراق الفطري”، كاشفاً عن أبرز العوامل التي تحول المحميات إلى بيئة خصبة لهذا المرض.

وأوضح الإرشاد أن “زيادة الكثافة النباتية” و”تزاحم الشتلات”، بالإضافة إلى “ارتفاع معدلات الرطوبة”، تمثل الأسباب المباشرة التي تسرّع من وتيرة الإصابة وتهدد سلامة المحصول.

ويأتي هذا التنويه في سياق الجهود التوعوية لرفع كفاءة الإدارة الحقلية، حيث شدد الإرشاد على ضرورة التحكم الدقيق في الظروف البيئية داخل المحميات لضمان جودة الإنتاج وتفادي الخسائر الاقتصادية.

