ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (22,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.