Icon

ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر Icon ضبط مواطن لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص للبيع بعسير Icon السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين Icon مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة Icon أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري Icon منها خدمات الدراجات الآلية.. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة أبشر Icon البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُدشِّن المرحلة الثالثة من تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي Icon مطارات السعودية تُسجل 140.9 مليون مسافر بنمو قياسي تجاوز 9.6٪ Icon التجارة تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات وموزعي الأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٨ مساءً
ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (22,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء

أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء

انتبه.. العصائر المثلجة تسبب عسر الهضم في رمضان

انتبه.. العصائر المثلجة تسبب عسر الهضم في رمضان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد