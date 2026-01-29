ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر ضبط مواطن لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص للبيع بعسير السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري منها خدمات الدراجات الآلية.. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة أبشر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُدشِّن المرحلة الثالثة من تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي مطارات السعودية تُسجل 140.9 مليون مسافر بنمو قياسي تجاوز 9.6٪ التجارة تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات وموزعي الأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية
ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (22,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.