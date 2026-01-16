فرنسا تحذر أمريكا: المساس بغرينلاند خط أحمر

حذر وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن أي تحرك للاستيلاء على غرينلاند سيعد تجاوزاً للخطوط يهدد علاقة أوروبا الاقتصادية مع واشنطن، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” اليوم الجمعة.

وبحسب الصحيفة قال ليسكور: “غرينلاند جزء من دولة ذات سيادة وهي جزء من الاتحاد الأوروبي. ولا ينبغي العبث بذلك”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على “الاتحاد الأوروبي” الرد بعقوبات اقتصادية إذا قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغزو غرينلاند، قال ليسكور لـ “فاينانشال تايمز”: “لا أعرف، إذا حدث ذلك، سنكون في عالم جديد تماماً بالتأكيد، وسيتعين علينا التصرف وفقاً لذلك”، وفقاً لـ “رويترز”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أهمية جزيرة غرينلاند لمشروع منظومة الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية” الأميركي.

أضاف: “نحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي”، وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “غرينلاند عنصر أساسي لمنظومة “القبة الذهبية” التي نعمل لإنشائها”.

أشار ترامب إلى أن الجزيرة الغنية بالمعادن التي تتمتع بموقع استراتيجي مهمة للأمن الأميركي، ويجب أن تمتلكها ‍الولايات المتحدة لمنع روسيا أو الصين من احتلالها.

وتقول غرينلاند والدنمارك إن الجزيرة ⁠ليست ‌للبيع، وإن التهديدات باستخدام القوة ⁠متهورة ‍والمخاوف الأمنية يمكن للحلفاء معالجتها، ودعمت دول ⁠بارزة في الاتحاد الأوروبي الدنمارك.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن سكان غرينلاند “يمكن أن يعتمدوا علينا”.

وأضافت فون دير لايين “من المهم أن يُدرك الغرينلانديون، من خلال الأعمال وليس فقط الأقوال، أننا نحترم تطلعاتهم ومصالحهم وأنه يمكنهم الاعتماد علينا”، مشدّدة في مؤتمر صحافي في بروكسل على أن “غرينلاند ملك لسكانها”.