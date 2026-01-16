قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة اليوم طالت عددًا من المنازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركّزت في مدن رام الله والخليل ونابلس.

في السياق، هاجم مستوطنون ممتلكات الفلسطينيين ومزارعهم في قرية المغير بمدينة رام الله، ومنطقة المسعودية بمدينة نابلس، في ظل اعتداءاتهم المتصاعدة لصالح التوسع الاستيطاني.